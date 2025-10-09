Hoy decidirá juez futuro del Consejo de SIMAS en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Daniel Aguilar, informó que será este jueves 9 de octubre cuando el juez de Distrito determine si continúa vigente la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo interpuesto por el gerente del Consejo de SIMAS, luego de que el Cabildo declarara su instalación como irregular.

"Si se concede la suspensión definitiva, el municipio no podrá abordar el tema hasta que se resuelva el fondo; si no se concede, estaremos en condiciones de retomarlo", explicó Aguilar, al precisar que el Ayuntamiento deberá esperar el desenlace judicial antes de tomar cualquier decisión sobre el organismo operador.

El funcionario reconoció que esta pausa "vino como anillo al dedo", al permitir al municipio recomponer consensos y reparar fracturas políticas generadas durante la sesión de Cabildo del 30 de septiembre, cuando se declaró la invalidez del Consejo de SIMAS.

Aguilar destacó que el alcalde mantiene pláticas con representantes de distintos sectores y partidos, así como con organismos empresariales como Index, Canaco y Canacintra, que han exigido recuperar espacios dentro del Consejo.

"Hay buena voluntad y avances en los acuerdos, pero no habrá sesión de Cabildo sobre el tema que no esté amarrada", subrayó, en alusión a la necesidad de contar con votos y compromisos cerrados antes de someter el asunto nuevamente a consideración.

Respecto a la relación con el gerente del sistema, Lorenzo Menera, Aguilar admitió que las declaraciones cruzadas y los desencuentros personales afectaron la comunicación con el alcalde.

"No es cómodo trabajar así, pero la relación institucional se mantiene. Seguramente, en el futuro intentarán recomponer lo que se pudo haber roto", señaló.

El conflicto por el Consejo de SIMAS ha evidenciado las tensiones internas en el Ayuntamiento y la fragilidad de los acuerdos políticos, que por ahora se sostienen más por conveniencia que por convicción.