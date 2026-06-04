Descartan crimen en muerte de hombre quemado en convivio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las autoridades ministeriales concluyeron como accidental el caso de un hombre que murió luego de sufrir quemaduras de gravedad cuando participaba en un convivio en la colonia Villa de Fuentes.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del caso después de que el Hospital General Doctor Salvador Chavarría reportara el fallecimiento de Martín Heriberto González Ramírez, de 30 años de edad.

El incidente en Villa de Fuentes

Las investigaciones establecieron que el incidente ocurrió el sábado pasado en una quinta de la ciudad. Durante la reunión, la víctima intentó prender fuego a un asador utilizando un acelerante o líquido inflamable no identificado, lo que provocó una explosión.

El hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo, lesiones que comprometieron cerca del 24 por ciento de su superficie corporal. Tras el accidente fue trasladado al hospital para recibir atención especializada.

Consecuencias del accidente

Pese a los esfuerzos médicos, Martín Heriberto falleció la noche del lunes debido a las complicaciones derivadas de las heridas que presentaba. Luego de la necropsia correspondiente, se determinó que la causa del deceso fue un choque hipovolémico ocasionado por las quemaduras. Ante ello, la Fiscalía ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares y el archivo de la carpeta de investigación al tratarse de un hecho accidental.