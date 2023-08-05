Muere indigente en plena avenida

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Apartemente un golpe de calor acabó con la vida de una persona del sexo masculino en plena Avenida Industrial, se trata de una persona de situación de calle, reconocido por la ciudadanía.

Hasta el momento el cuerpo de la persona no se ha logrado identificar por las autoridades, testimonios de testigos, indicaron que esta persona iba caminando por la avenida, pero al llegar a la calle de las Américas, se desvaneció de forma repentina y quedó postrado en el suelo.

El agente del Ministerio Público, Juan Carlos Rivas, señaló que sigue sin lograr la identificación de esta persona, además de estar a la espera de los resultados de la necropsia de ley para determinar las causas verdaderas de la muerte de esta persona.

“Era común verlo caminando todos los días sobre la avenida Industrial, se han de revisar los archivos para ver si existe algún antecedente, pero hasta ahora no han encontrado nada”, agregó.