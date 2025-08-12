En la cuerda floja gerente de SIMAS por socavón y compras sospechosas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Lorenzo Menera, podría ser destituido tras el colapso de una obra de cambio de tubería de drenaje en el bulevar Mendoza Berrueto, que provocó un socavón y desató una serie de señalamientos por presunta malversación en compras públicas.
Tres funcionarios municipales consultados adelantaron que la decisión podría concretarse este miércoles, durante la sesión de Cabildo en la que se reconfigurará el Consejo de Simas. En dicha sesión, se prevé la incorporación de tres nuevos consejeros, en su mayoría ligados al PRI y al sector empresarial, lo que modificaría la correlación de fuerzas internas y abriría la posibilidad de votar la remoción de Menera.
El funcionario ha sido duramente criticado por la obra fallida y por presuntas irregularidades en contrataciones. En días recientes, se reveló que Simas compró arena y caliche a una empresa registrada en Nayarit, a pesar de que estos materiales se consiguen localmente.
El propio Menera intentó justificar la operación en redes sociales, asegurando que la empresa sería local pero con razón social en Nayarit, aunque no pudo precisar su ubicación en la región, lo que aumentó las dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso.