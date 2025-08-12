En la cuerda floja gerente de SIMAS por socavón y compras sospechosas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) , Lorenzo Menera , podría ser destituido tras el colapso de una obra de cambio de tubería de drenaje en el bulevar Mendoza Berrueto , que provocó un socavón y desató una serie de señalamientos por presunta malversación en compras públicas .

Tres funcionarios municipales consultados adelantaron que la decisión podría concretarse este miércoles , durante la sesión de Cabildo en la que se reconfigurará el Consejo de Simas . En dicha sesión, se prevé la incorporación de tres nuevos consejeros , en su mayoría ligados al PRI y al sector empresarial , lo que modificaría la correlación de fuerzas internas y abriría la posibilidad de votar la remoción de Menera .

El funcionario ha sido duramente criticado por la obra fallida y por presuntas irregularidades en contrataciones . En días recientes, se reveló que Simas compró arena y caliche a una empresa registrada en Nayarit , a pesar de que estos materiales se consiguen localmente.