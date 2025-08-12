Comerciantes de Piedras Negras reclaman seguridad, luz y bacheo a la autoridad local

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La inseguridad , los apagones y el deterioro de las calles fueron los tres reclamos principales que el Consejo y miembros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Piedras Negras plantearon este martes en una reunión privada con autoridades municipales .

Benito Martínez González , presidente del organismo, destacó que el tema prioritario fue la seguridad , la cual calificó como la mayor preocupación de los comerciantes en las últimas semanas. "Ha sido el tema de las últimas semanas", subrayó, luego de que el municipio asegurara estar trabajando para reducir los índices delictivos .

Otro punto crítico abordado fue la constante falla en el suministro de energía eléctrica . Martínez señaló que los apagones se han vuelto recurrentes y que las quejas de los socios son constantes, por lo que el asunto fue expuesto de forma directa ante las autoridades locales.