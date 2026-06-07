Investigan fallecimiento de joven en la colonia Valle Escondido

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de Piedras Negras investigan el fallecimiento de un joven de 20 años, localizado sin vida durante la madrugada de este domingo en un domicilio de la colonia Valle Escondido.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 2:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Viesca, donde se solicitó la presencia de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron socorristas de Bomberos, quienes tras valorar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Juan Carlos "N", de 20 años.

Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la integración de la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo con registros locales, este caso eleva a 22 el número de muertes por aparente suicidio registradas en Piedras Negras durante el presente año.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca apoyo inmediato con familiares, amigos, servicios de emergencia o líneas de atención en salud mental de tu localidad.