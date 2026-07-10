Muerte de guardia en Piedras Negras por infarto confirmada por Fiscalía

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia confirmó que la muerte del guardia de seguridad del Poder Judicial, Roberto Pérez Burciaga, fue consecuencia de un infarto agudo al miocardio, por lo que quedó descartada la participación de terceros.

El resultado de la necropsia estableció que el trabajador, de 38 años de edad, falleció a causa de un shock cardiogénico secundario a insuficiencia ventricular izquierda, derivado de un infarto agudo al miocardio asociado a un síndrome metabólico.

Roberto Pérez Burciaga se desvaneció la tarde del miércoles mientras se encontraba en el edificio del Poder Judicial, ubicado en la colonia Nueva Americana. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindarle auxilio; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras concluir los estudios forenses, la autoridad determinó que el fallecimiento obedeció a causas naturales, por lo que no existe delito que perseguir.

Detalles confirmados

Con la entrega del cuerpo a sus familiares, la Fiscalía dará por concluida la carpeta de investigación iniciada únicamente para esclarecer las circunstancias del deceso.