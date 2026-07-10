Rompe ventanal para robar dos celulares en tienda de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un sujeto irrumpió durante la madrugada de este jueves en una tienda de conveniencia de la colonia Los Montes, donde quebró uno de los ventanales para ingresar y apoderarse de dos teléfonos celulares antes de escapar.

El robo ocurrió alrededor de las 05:00 horas en un establecimiento ubicado sobre la calle Sierra de los Lirios. La activación de la alarma de emergencia movilizó a corporaciones policiacas hasta el sitio.

De acuerdo con el testimonio del empleado, Héctor Manuel N., mientras acomodaba mercancía escuchó un fuerte estruendo y descubrió que un individuo había destrozado uno de los cristales del negocio para ingresar. El presunto ladrón aparentemente creyó que el local estaba vacío.

Al verse descubierto por el trabajador, el intruso tomó únicamente dos teléfonos celulares que se encontraban en el mostrador y escapó antes de que pudiera ser retenido.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores; sin embargo, no lograron localizar al responsable.

Detalles confirmados

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que las autoridades permanecen a la espera de que los propietarios del establecimiento presenten la denuncia formal, requisito con el que se dará continuidad a la carpeta de investigación para tratar de identificar y detener al responsable del robo.