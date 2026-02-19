Llevará Memo Ruiz Casa de Gestoría Móvil a colonias de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El diputado local por el Distrito 02, Guillermo Ruiz Guerra, anunció que a partir del próximo lunes entrará en operación la Casa de Gestoría Móvil, un programa itinerante que recorrerá semanalmente distintas colonias para acercar apoyos y atención directa a la ciudadanía.

El legislador detalló que la oficina móvil estará acompañada por brigadas de salud bucal, consultas médicas con medicamento gratuito, entrega de lentes sin costo, tinacos a bajo precio, así como el programa "El Mandadito de Memo", asesorías jurídicas y actividades recreativas como lotería con rifa de regalos.

Señaló que cualquier ciudadano podrá acudir a la colonia donde se instale la unidad para recibir atención o acceder a los distintos beneficios.

Ruiz Guerra precisó que el arranque oficial será el lunes 23 de febrero en la colonia Bravo, a partir de las 17:00 horas.

La Casa de Gestoría Móvil comenzará su recorrido en la colonia Bravo

Indicó que el objetivo es mantener un contacto permanente con la población y facilitar el acceso a programas y servicios, especialmente en sectores donde la demanda de apoyos es mayor.