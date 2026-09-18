Hallan sin vida a mujer de 36 años en taller de soldadura en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS.- Una mujer de 36 años fue localizada sin vida dentro de un taller de soldadura de la colonia Campo Verde, luego de que un reporte al 911 alertara sobre un posible intento de suicidio la noche del miércoles.

El llamado de emergencia movilizó a paramédicos de Bomberos hasta un domicilio ubicado sobre la calle Libertad, donde encontraron a Deyanira Abigail tendida en el suelo y sin signos vitales.

Los socorristas confirmaron el fallecimiento y notificaron al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que ordenó realizar las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para iniciar las indagatorias. De acuerdo con las primeras diligencias, no fueron detectados signos evidentes de violencia en el sitio.

Detalles confirmados

Vecinos señalaron que la mujer habitaba el domicilio donde fue encontrada. Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias que llevaron a su fallecimiento.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y será la necropsia de ley la que determine oficialmente la causa del deceso.