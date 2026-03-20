Color y alegría llenan las calles de Piedras Negras con desfiles de primavera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con motivo del inicio de la primavera, este viernes escuelas de la ciudad de Piedras Negras realizaron desfiles por distintas colonias, en los que participaron niñas y niños acompañados de sus padres, así como maestras y maestros.

El ambiente estuvo lleno de colorido y creatividad, con disfraces de animales, flores y personajes alusivos a la temporada, además de carriolas decoradas con plantas y motivos primaverales, en una celebración que marca el cambio de estación.

Las escuelas de Piedras Negras organizaron un desfile lleno de color y creatividad para celebrar la llegada de la primavera.

Durante los recorridos, los pequeños se mostraron entusiasmados al disfrutar de la actividad al aire libre en compañía de sus familias y compañeros de clase. Las y los docentes animaron los contingentes con música infantil, lo que contribuyó a un ambiente festivo a lo largo de los desfiles.

Niños, padres y maestros participaron en un evento que fomenta la convivencia y la participación comunitaria en Piedras Negras.

Autoridades educativas destacaron la importancia de este tipo de actividades, que fomentan la convivencia, la creatividad y la participación de la comunidad escolar.

Las autoridades educativas resaltaron la importancia de estas actividades para el desarrollo social y creativo de los estudiantes.