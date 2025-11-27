Esperan repunte de ventas en el Mercado Zaragoza por llegada de paisanos; piden reforzar vigilancia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A partir de este jueves, con motivo del Día de Acción de Gracias, comerciantes del primer cuadro y locatarios del Mercado Zaragoza prevén un repunte en sus ventas, impulsado por el flujo de paisanos que cruzan la frontera rumbo al interior del país o para visitar a familiares en la ciudad y la región.

¿Qué ocurrió?

Héctor Portillo Valdés, dirigente de los locatarios, señaló que desde el fin de semana pasado y hasta que concluya el año se vive la mejor temporada para el comercio y los prestadores de servicios instalados en el Centro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Precisó que, ante el incremento de visitantes provenientes del sur de Texas, solicitarán a la autoridad municipal una mayor presencia policiaca como medida preventiva. Aclaró que el llamado a reforzar la vigilancia no responde a un alza en la incidencia delictiva, sino a la necesidad de brindar confianza a los paisanos, en su mayoría residentes de Estados Unidos, que recorren la zona comercial.

Portillo Valdés agregó que durante esta temporada no se solicitará una extensión de horario para los establecimientos.