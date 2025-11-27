Envían a prisión a pareja por retener a hondureña en "El Molcajete"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una pareja identificada como Javier Francisco, de 55 años, y Karen Emily, de 21, fue vinculada a proceso tras confirmarse su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de una mujer hondureña, localizada en una vivienda del barrio El Molcajete, en la colonia Morelos.

La afectada fue liberada por las autoridades y trasladada al área de Atención a Víctimas, donde actualmente recibe apoyo psicológico y asistencia jurídica para garantizar su bienestar.

¿Qué ocurrió?

En la audiencia inicial, la representación social expuso los hechos asentados en la carpeta de investigación, señalando que la conducta atribuida a los detenidos constituye privación ilegal de la libertad. Tras escuchar los argumentos, el juez decidió vincular a proceso a ambos imputados.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

También se decretó prisión preventiva justificada como medida cautelar, al considerar el riesgo procesal y la naturaleza del caso. Además, se estableció un periodo de un mes para la investigación complementaria.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, detalló que en ese tiempo se integrarán más elementos probatorios para robustecer el caso ante la autoridad judicial.