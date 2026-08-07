Exhortan a mantener una hidratación constante ante las altas temperaturas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Ante las altas temperaturas que continúan registrándose en la región, la Jurisdicción Sanitaria 01 exhortó a la población a mantener una hidratación adecuada y constante como una de las principales medidas para prevenir afectaciones a la salud.

Recomendaciones de la nutrióloga

La nutrióloga de la dependencia, Mariana Valdéz, señaló que la recomendación está dirigida especialmente a las personas que permanecen por periodos prolongados a la intemperie, ya que son quienes enfrentan un mayor riesgo de sufrir insolación o golpe de calor.

Explicó que la mejor opción para mantenerse hidratado es consumir agua natural y, cuando sea necesario, soluciones de rehidratación oral o sueros, sobre todo durante jornadas de intenso calor o actividad física.

Consecuencias de la deshidratación

Asimismo, advirtió que es preferible evitar el consumo de refrescos y bebidas con alto contenido de azúcar, ya que, lejos de favorecer la hidratación, pueden contribuir a acelerar los efectos de la deshidratación.

La especialista reiteró la importancia de no esperar a sentir sed para ingerir líquidos y mantener una hidratación constante durante el día, especialmente durante los horarios de mayor exposición al calor.