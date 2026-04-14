Impiden autoridades de Coahuila 116 armas lleguen a grupos criminales

En un trabajo coordinado, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, junto con la Policía Estatal y fuerzas federales, impidieron que 116 armas llegaran a manos de posibles grupos de la delincuencia organizada que operan en el país.

Mediante labores de inteligencia y la información obtenida de un reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila realizaron un cateo en la colonia CROC I, del municipio de Piedras Negras, autorizado por un juez de control, donde aseguraron 60 armas largas y 56 cortas.

Las armas aseguradas tenían como posible destino el estado de Michoacán y llegaron a Coahuila probablemente a través de la frontera con los Estados Unidos de América.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, detalló que el operativo se llevó a cabo con una coordinación que ha demostrado resultados positivos en Coahuila, trabajando en conjunto como lo solicita el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien encabeza los esfuerzos en materia de seguridad en la Mesa Estatal.

Reiteró que en este cateo participaron elementos de la Policía Estatal, la Policía de Acción y Reacción (PAR), el Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC) y el Mando Coordinado de Piedras Negras, con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, quienes resguardaron el perímetro.

El fiscal general del estado reiteró que estas acciones demuestran el compromiso de las autoridades en Coahuila por la seguridad y la procuración de justicia.

Asimismo, se informó que las armas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, que atraerá la carpeta de investigación.