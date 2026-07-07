Vinculan a proceso a presunto agresor de joven que permanece grave en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un juez de control vinculó a proceso a Luis Ángel N por su presunta participación en la agresión que dejó con lesiones de gravedad a Rey David de la Paz, de 20 años, ataque registrado hace dos semanas en la colonia 2 de Agosto, en el municipio de Nava.

Como medida cautelar, el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones, al considerar la autoridad judicial que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal.

La Fiscalía General del Estado avanza en la investigación del caso.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez, informó que el Ministerio Público presentó la carpeta de investigación con los datos de prueba recabados, los cuales fueron valorados por el juez para decretar la vinculación a proceso.

Luis Ángel N es señalado como responsable de lesiones graves a la víctima.

Añadió que el órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará reuniendo pruebas y fortaleciendo la integración del expediente.

El juez establece un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

El funcionario precisó que, de acuerdo con las indagatorias, en la agresión habrían intervenido varias personas; no obstante, hasta el momento los elementos de prueba atribuyen a Luis Ángel N la presunta responsabilidad por las lesiones que mantienen en riesgo la vida de la víctima.