Mujer huye tras chocar a camioneta de paquetería

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Durante la tarde de este sábado, la conductora de una camioneta Nissan Kicks, modelo reciente, color tinta y con placas de Coahuila, chocó contra una unidad de reparto de Mercado Libre y posteriormente abandonó el lugar.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas en la colonia Compositores Mexicanos, cuando la camioneta de paquetería circulaba con preferencia de paso y fue impactada en un costado de la parte trasera por la Nissan Kicks, cuya conductora presuntamente no realizó el alto correspondiente.

Tras el choque, la mujer descendió de su vehículo e intercambió algunas palabras con los trabajadores de la empresa. Sin embargo, momentos después se retiró del sitio sin hacerse cargo de los daños ocasionados.

El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad, cuya grabación muestra el momento del impacto y la posterior huida de la conductora.

Llamado a la ciudadanía

Ante lo ocurrido, los afectados solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar y localizar a la responsable, a fin de que responda por los daños materiales causados a la unidad de reparto. Para cualquier información dirigirse al número 8781535529.