Rinden homenaje al profesor Santiago Ortega Medellín con altar de muertos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En un emotivo acto de respeto y cariño, trabajadores de la educación y personal administrativo de las oficinas de Servicios Regionales Educativos rindieron homenaje al profesor Santiago Ortega Medellín, al presentar un altar de muertos en su memoria durante una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares.

El "Profe Santiago", como era conocido entre sus colegas, inició su trayectoria docente en 1983 en escuelas rurales y se distinguió por su compromiso con la formación de varias generaciones. A lo largo de su carrera, ocupó distintos cargos dentro del sector educativo y fue secretario general del magisterio durante cuatro gestiones, además de fungir como comisionado de la SEP por 13 años.

Ortega Medellín falleció el 3 de junio de 2023, a los 59 años de edad. Con más de 35 años de servicio, se jubiló en 2018 mientras se desempeñaba como director de la Escuela Primaria Francisco Cárdenas Carranza. Tras su retiro, dedicó su tiempo a otra de sus grandes pasiones: el básquetbol, disciplina en la que obtuvo importantes reconocimientos a nivel estatal y nacional.

El altar, elaborado por personal de Servicios Educativos, fue instalado en las oficinas de la dependencia y destacó por su cuidada decoración, simbolizando el respeto y la tradición del Día de Muertos, una fecha profundamente arraigada en la cultura mexicana.

Durante la ceremonia, compañeros y amigos compartieron anécdotas y palabras en honor al maestro, resaltando su vocación docente, liderazgo sindical y entrega al servicio público. En el evento estuvieron presentes su esposa, Rosalinda Esquivel de la Cerda, y sus cuatro hijos, quienes recibieron muestras de afecto y reconocimiento al legado del querido profesor.