Vecinos exigen repavimentación en la colonia Mundo Nuevo tras obras inconclusas de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Vecinos de la calle Idelfonso Vázquez, en la colonia Mundo Nuevo, manifestaron su inconformidad por el deterioro de la vialidad, que desde hace más de siete meses permanece sin pavimentar tras trabajos realizados por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Los habitantes señalan que las labores de reparación, efectuadas en marzo pasado, dejaron la calle en pésimas condiciones, provocando afectaciones tanto a la circulación vehicular como a la salud de las familias del sector.

De acuerdo con los testimonios, la falta de pavimento genera diariamente una gran cantidad de polvo y tierra que se acumula en los hogares, lo que ha ocasionado molestias respiratorias, especialmente en personas mayores y niños.

"Vivimos entre el polvo todo el día. No se puede ni abrir las ventanas porque entra toda la tierra, y cuando llueve esto se vuelve un lodazal", expresó una vecina afectada, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

Además, los residentes aseguran que los automovilistas tienen dificultades para transitar, ya que los baches y el desnivel de la calle provocan daños en las unidades.

"Ya hemos metido reportes y hasta fotografías al municipio, pero no hemos tenido respuesta. No pedimos más que dejen la calle como estaba antes", comentó otro de los vecinos inconformes.