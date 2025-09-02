CANACO invita a Feria del Empleo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Piedras Negras (CANACO) lanzó una convocatoria abierta para todas las personas interesadas en conseguir empleo, como parte de su iniciativa mensual de vinculación laboral .

La Feria del Empleo correspondiente al mes de septiembre se realizará este viernes 5 , en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. , en las instalaciones de la Cámara , ubicadas en calle Periodistas #701, colonia Las Fuentes .

“Conecta con empresas locales y aplica a vacantes en áreas como: técnico instalador, auxiliar contable, asesor de ventas, personal de enfermería, almacenistas, intendencia, soporte técnico y más”, indica la invitación oficial de CANACO.