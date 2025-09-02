CANACO invita a Feria del Empleo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Piedras Negras (CANACO) lanzó una convocatoria abierta para todas las personas interesadas en conseguir empleo, como parte de su iniciativa mensual de vinculación laboral.
La Feria del Empleo correspondiente al mes de septiembre se realizará este viernes 5, en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en las instalaciones de la Cámara, ubicadas en calle Periodistas #701, colonia Las Fuentes.
“Conecta con empresas locales y aplica a vacantes en áreas como: técnico instalador, auxiliar contable, asesor de ventas, personal de enfermería, almacenistas, intendencia, soporte técnico y más”, indica la invitación oficial de CANACO.
Al igual que en ediciones anteriores, el objetivo del evento es crear un puente directo entre empleadores y buscadores de empleo en la ciudad, con el propósito de impulsar la reactivación económica y reducir los tiempos de contratación.