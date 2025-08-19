No fue muerte violenta de joven en la colonia Periodistas, confirma FGE

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la colonia Periodistas, la Fiscalía General de Justicia confirmó que el caso no corresponde a una muerte violenta .

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez , la víctima fue identificada como Antonio Mayorga Martínez , de 28 años . La necropsia practicada determinó que la causa del deceso fue un shock neurogénico ocasionado por la sección de la médula espinal .

El funcionario precisó que la persona se encontraba bajo los influjos del alcohol y que no se hallaron huellas de violencia externa . Aunque se mencionó que el joven había recibido amenazas anteriormente, los resultados médicos descartan lesiones por arma blanca o golpes .