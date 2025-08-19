No fue muerte violenta de joven en la colonia Periodistas, confirma FGE

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la colonia Periodistas, la Fiscalía General de Justicia confirmó que el caso no corresponde a una muerte violenta.
De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, la víctima fue identificada como Antonio Mayorga Martínez, de 28 años. La necropsia practicada determinó que la causa del deceso fue un shock neurogénico ocasionado por la sección de la médula espinal.
El funcionario precisó que la persona se encontraba bajo los influjos del alcohol y que no se hallaron huellas de violencia externa. Aunque se mencionó que el joven había recibido amenazas anteriormente, los resultados médicos descartan lesiones por arma blanca o golpes.
Finalmente, Gómez Rodríguez indicó que, tras concluir las diligencias correspondientes, el cuerpo fue reconocido oficialmente y entregado a los familiares para su sepultura.