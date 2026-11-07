Catean rancho Loma Prieta en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un despliegue de corporaciones de seguridad estatales y federales se registró el viernes 6 de noviembre durante la ejecución de una orden de cateo en el inmueble identificado como Rancho Loma Prieta, ubicado sobre la carretera federal número 2, en el tramo Piedras Negras-Acuña.

La diligencia fue encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, Delegación Norte I, con el apoyo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía de Acción y Reacción, Policía Civil de Coahuila, Policía Estatal, Grupo de Reacción Especial de Coahuila y Seguridad Pública Municipal.

También intervino un binomio canino especializado en las labores de inspección del inmueble. Al concluir las diligencias, aproximadamente a las 14:03 horas, las autoridades aseguraron el predio, que quedó a disposición de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible aseguramiento de objetos o indicios relacionados con la investigación. La Delegación Norte I mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer los hechos que motivaron la intervención.