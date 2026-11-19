PIEDRAS NEGRAS, COAH: - El incremento de la actividad comercial y financiera durante diciembre mantendrá a las corporaciones de seguridad en las calles, principalmente en plazas comerciales, sucursales bancarias y zonas de cajeros automáticos, anunció Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte.

Estrategia de Seguridad para Diciembre

Explicó que, luego del saldo blanco obtenido durante el Buen Fin, celebrado del 13 al 17 de noviembre, la Agencia de Investigación Criminal se encuentra preparada para continuar con los despliegues coordinados con las demás corporaciones, ante el riesgo de que delincuentes aprovechen la circulación de dinero para cometer ilícitos.

El dispositivo anterior contó con la participación de elementos de investigación y del grupo de reacción de la AIC, además de Policía Estatal, Sedena y Guardia Nacional. La estrategia fue instruida por el fiscal general, Federico Fernández Montañez, y se apoyó en la vigilancia permanente del sistema de cámaras del C4.

Despliegues Durante las Celebraciones

El delegado agregó que las acciones preventivas también abarcarán los desfiles del 20 de noviembre y continuarán durante las actividades propias del cierre de año. Estos despliegues se complementarán con los patrullajes habituales y la ejecución de órdenes de cateo en distintos sectores de Piedras Negras, con el propósito de proteger a la población.