Detienen a "La Vero", presunta líder de red de prostitución de menores en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer identificada como Verónica N, conocida con el alias de "La Vero", fue detenida por agentes de la Policía de Investigación Criminal del grupo especial de Saltillo, tras ser señalada como presunta responsable de una red de prostitución de menores que operaba en Piedras Negras.

La detención se logró luego de una serie de investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada del Centro de Empoderamiento de la Mujer en el estado de Coahuila.

La investigación y los cateos realizados

Como parte de las indagatorias, hace aproximadamente ocho meses se realizaron varios cateos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en las colonias El Cenizo y Edén, donde presuntamente funcionaban casas de citas vinculadas con la red.

Durante esos operativos, las autoridades detectaron en distintas ocasiones a menores de edad acompañadas de hombres adultos que presuntamente pagaban por encuentros, situación que llevó a identificar a Verónica N como una de las principales responsables de estas actividades.

Detenciones adicionales y acciones de la Fiscalía

Las investigaciones también revelaron que la mujer presuntamente administraba una quinta denominada "Ciclones". Asimismo, durante cateos realizados en una privada Santa Lucía fueron detenidas otras mujeres presuntamente relacionadas con los hechos.

Con la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía solicitó una orden judicial que permitió la captura de la mujer, quien ya fue presentada ante un juez penal.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan abiertas, ya que se busca identificar y detener a más personas que pudieran estar involucradas en esta presunta red de explotación.