Seguridad impulsa el crecimiento maquilador en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El crecimiento del empleo y las condiciones de seguridad continúan posicionando a Coahuila como uno de los estados más atractivos para la inversión industrial, aseguró Alejandro Ruiz Rueda, presidente de Index Coahuila Norte.

El dirigente destacó que en la región norte del estado ya se observan señales positivas en materia laboral, principalmente en ciudades como Piedras Negras, donde diversas empresas del sector maquilador mantienen procesos activos de contratación.

"Estamos viendo nuevas cifras en cuestión de crecimiento y esto también está impactando a la industria. Aquí en el norte de Coahuila hemos tenido una mejora en el tema de los empleos", señaló.

El dinamismo del empleo en Piedras Negras

Como ejemplo, mencionó el caso de la empresa Little Fuse, la cual actualmente contrata ingenieros, supervisores y personal de almacén, reflejo del dinamismo industrial que vive la zona fronteriza.

Ruiz Rueda indicó que la expectativa para los próximos meses es mantener una tendencia positiva en el sector maquilador, impulsada por la llegada de nuevas inversiones y la estabilidad laboral.

"Yo espero que sigamos creciendo. Tal vez en una cantidad similar, pero el dato de 12 mil nuevos empleos registrados ante el IMSS es muy importante para Coahuila", expresó.

Seguridad como factor clave para la inversión

El presidente de Index Coahuila Norte subrayó que uno de los principales factores que ha permitido este crecimiento es la seguridad que ofrece el estado, aspecto que, dijo, influye directamente en la decisión de los inversionistas.

"Tenemos inversionistas que prefieren estar en Coahuila y no en otras regiones del país por el tema de seguridad. Nos visitan empresarios de China y de Lituania, y uno de los motivos principales es que aquí se sienten seguros", afirmó.

Añadió que, además de la seguridad, la mano de obra calificada representa otra de las ventajas competitivas de la entidad.

"Estoy seguro de que nuestra mano de obra es calificada. Eso también es una ventaja competitiva que tenemos en Coahuila y particularmente en el norte del estado", puntualizó.