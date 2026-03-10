Operativos "barrido" dejan 17 detenidos y retiro de cámaras clandestinas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía general del Estado informó que durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo diversos operativos denominados "barrido", los cuales dejaron como resultado la detención de al menos 17 personas.

De acuerdo con el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, estas acciones forman parte de las facultades de la institución y se realizan también por instrucción del Fiscal General del Estado, con el objetivo de reforzar la seguridad y vigilancia en la región.

El funcionario explicó que, de las 17 personas detenidas, 15 fueron arrestadas por faltas administrativas, por lo que quedaron a disposición de Seguridad Pública Municipal.

En tanto, dos individuos fueron detenidos por el delito de violencia contra miembros de seguridad y justicia, por lo que su situación legal será determinada por la autoridad correspondiente.

Gómez Rodríguez señaló que estos operativos se llevan a cabo en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal y otras corporaciones policiacas, con el fin de detectar actividades irregulares y prevenir delitos.

Durante estas acciones también se logró ubicar y asegurar cámaras conocidas como "cámaras parásitas", dispositivos que presuntamente eran utilizados para monitorear los movimientos de las autoridades. Además, se detectaron algunos puntos donde dichos equipos fueron retirados y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Finalmente, el coordinador del Ministerio Público indicó que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera permanente, como parte de las estrategias para mantener el orden y reforzar la seguridad en la región.