Capturan a cuatro hombres con órdenes de aprehensión durante el fin de semana en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General del Estado informó que durante el fin de semana se logró el aseguramiento de al menos cuatro personas del sexo masculino mediante la cumplimentación de órdenes de aprehensión por distintos delitos.

De acuerdo con las autoridades, dos de los detenidos enfrentan cargos por el delito de violencia familiar. En uno de los casos, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras que el otro imputado deberá comparecer este día en su audiencia inicial, donde se llevará a cabo el debate correspondiente entre las partes.

Detalles de las detenciones

Asimismo, otro de los detenidos fue arrestado por el delito de posesión de narcóticos, mientras que una cuarta persona fue asegurada por el delito de robo de cuantía menor, bajo la calificativa de haberse cometido en un domicilio.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición de un juez de control para que se determine su situación jurídica.

Acciones de la Fiscalía

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que estas acciones forman parte del seguimiento y análisis permanente que realiza la Fiscalía para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión pendientes.