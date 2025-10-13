Aseguran drogas y a 3 personas tras cateos en la colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron la noche del sábado dos cateos en la colonia Año 2000, donde detuvieron al menos a tres personas y aseguraron drogas, así como objetos vinculados con su distribución.

Durante los operativos se decomisaron metanfetaminas conocidas como "cristal", mariguana, grameras, pipas de fabricación casera, equipo táctico, mochilas y diversos artículos presuntamente utilizados para la venta de narcóticos.

Los cateos se efectuaron tras denuncias anónimas que derivaron en la apertura de carpetas de investigación, lo que permitió a un juez emitir las órdenes de cateo correspondientes.

Los detenidos, junto con la droga y los objetos incautados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal y determinar las responsabilidades penales de los implicados.