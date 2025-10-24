Llevan ante el juez a "El Tilín", acusado de causar lesiones graves en el Barrio El Pocito

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades judiciales informaron que Martín "N", alias "El Tilín", fue detenido y presentado ante un juez por contar con una orden de aprehensión en su contra, tras ser señalado como responsable de atacar con un arma blanca a un hombre en la colonia Zaragoza de Piedras Negras, también conocida como Barrio El Pocito.

Durante la primera audiencia, el acusado optó por no rendir declaración y su abogado pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación legal aún no ha sido definida.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que el Ministerio Público cuenta con suficientes datos de prueba para obtener su vinculación a proceso y que el presunto agresor permanezca en prisión preventiva dentro del centro penitenciario de la ciudad, acusado del delito de lesiones graves.