Pánico por incendio en microbús

Daños materiales totales fue el saldo de un incendio registrado en un camión de pasajeros en la colonia Villarreal, por fortuna no hubo pasajeros lesionados.

Gabriel Galindo sub comandante de Bomberos, informó que la tarde del lunes se reportó al sistema de emergencias 911 un incendio en un camión sobre la calle Rey Jaime a la altura de la escuela Secundaria General 6 Salvador Chavarría.

Indicó que de inmediato se movilizaron varias máquinas del departamento de Bomberos debido a que daban a conocer que el fuego avanzaba rápido.

Comentó que en el lugar se encontraban ya oficiales de la Policía Preventiva Municipal resguardando el área.

Refirió que fue necesario cerrar el paso por cuestiones de seguridad.

Argumentó que a pesar de la rápida respuesta de los Bomberos el fuego consumió en su totalidad la pesada unidad.

Manifestó que se trata de un camión de pasajeros de servicios empresariales Ibarra de la ruta 5 con placas de circulación C-79844-C.

Mencionó que el chofer responde al nombre de Adrián Martel Soriano quién resultó ileso.

Agregó que la causa que provocó el incendio fue debido a una falla mecánica, por fortuna el camión iba vacío al momento del siniestro.