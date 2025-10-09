Serán 10 años de prisión para detenido en Puente Internacional II

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, informó que se obtuvo una sentencia de 10 años de prisión contra Antonio "N", declarado culpable por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la detención ocurrió en agosto de 2024 en el Puente Internacional II de Piedras Negras, cuando elementos de la Guardia Nacional interceptaron al acusado. Durante el operativo se le aseguraron:

Dos armas de fuego

15 cartuchos útiles

Dos cargadores

Tres básculas grameras

Un vehículo

248 gramos con un miligramo de cannabis sativa

El Ministerio Público Federal presentó el caso ante el Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila, donde el Juez de Distrito, durante una audiencia de procedimiento abreviado, dictó la sentencia condenatoria.

Además de la pena de prisión, Antonio "N" deberá pagar una multa de 173 Unidades de Medida y Actualización (UMA). La FGR informó que el sentenciado fue trasladado al Cefereso de Ramos Arizpe, donde cumplirá su condena.