Caen a mínimos históricos la rotación y el ausentismo en maquiladoras de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La desaceleración en la generación de empleos y la disminución de nuevas oportunidades laborales han contribuido a reducir la rotación de personal y el ausentismo en la industria maquiladora de Piedras Negras, informó INDEX Coahuila Norte.

Alejandro Ruiz Rueda, presidente del Consejo Directivo del Grupo de la Industria de Exportación INDEX Coahuila Norte, señaló que ambos indicadores se ubican actualmente por debajo del 1 por ciento, un nivel que calificó como históricamente bajo para la región.

Explicó que este comportamiento responde, principalmente, a dos factores. El primero es la cautela de los trabajadores, quienes optan por conservar su empleo ante un entorno económico incierto y con una menor oferta de vacantes.

El segundo, añadió, obedece a las estrategias implementadas por las empresas maquiladoras para fortalecer la permanencia de su personal mediante programas de bienestar, mejores prestaciones y condiciones laborales.

Ruiz Rueda indicó que la incertidumbre económica y comercial también ha frenado proyectos de expansión y modificado las estrategias de contratación dentro del sector exportador.

¿Qué factores influyen en la rotación de personal?

Entre los factores que han incidido en este escenario mencionó los aranceles impuestos por Estados Unidos a vehículos, autopartes, acero, aluminio, cobre y otros productos industriales. Precisó que las tarifas varían según el tipo de mercancía, su origen, el porcentaje de contenido estadounidense y el cumplimiento de las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el dirigente empresarial, este contexto ha llevado a las compañías a privilegiar la conservación de sus plantillas laborales por encima de la contratación de nuevo personal.

Ruiz Rueda comparó la situación actual con la de años anteriores, cuando la rotación de personal rondaba el 5 por ciento. "Traemos una tendencia en los últimos años a la baja", afirmó. "Actualmente los movimientos de personal son prácticamente nulos".

Impacto en la industria maquiladora

El indicador, sin embargo, admite una doble lectura: por un lado refleja una mayor permanencia de los trabajadores dentro de las empresas y, por otro, puede estar asociado a la reducción de oportunidades para cambiar de empleo.

Las cifras inferiores al 1 por ciento corresponden a datos de INDEX Coahuila Norte. Para dimensionar plenamente su alcance será necesario conocer el número de empresas incluidas en la medición, el periodo evaluado y la metodología utilizada para calcular los índices de rotación y ausentismo.