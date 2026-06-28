No muere el legado del "Áca estoy"; venta de burritos en Piedras Negras continúa

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La voz de José Ángel dejó de escucharse en las calles, pero el legado que construyó durante años permanecerá vivo. Su familia confirmó que continuará con la venta de los tradicionales burritos que hicieron del "Acá Estoy" un referente entre generaciones de nigropetenses.

Tras el fallecimiento de José Ángel durante las recientes lluvias registradas en la ciudad, su esposa, María Luisa, aseguró que el negocio familiar no cerrará sus puertas y que seguirá atendiendo a quienes, durante años, convirtieron aquel emblemático puesto en una parada obligada.

Explicó que el trabajo siempre fue compartido entre los integrantes de la familia. Mientras ella prepara diariamente las tortillas, su hija se encarga de elaborar los guisados que distinguen a los burritos, y era José Ángel quien salía a venderlos con el característico llamado de "¡Acá estoy!", frase que terminó por darle identidad al negocio y quedarse en la memoria de cientos de clientes.

María Luisa expresó su agradecimiento por las innumerables muestras de solidaridad que han recibido desde el fallecimiento de su esposo. Comentó que muchas personas han acudido al puesto no sólo para comprar burritos, sino también para brindar palabras de aliento y acompañar a la familia en este momento de duelo.

Señaló que ese respaldo les ha dado la fortaleza para seguir adelante y mantener vivo el proyecto que José Ángel impulsó durante tantos años con esfuerzo, constancia y cercanía con sus clientes.

La familia reiteró que continuará ofreciendo los tradicionales burritos en el mismo sitio de siempre, con el propósito de honrar la memoria de José Ángel y preservar un negocio que forma parte de la identidad cotidiana de Piedras Negras.