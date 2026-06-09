Violento ataque en Valle del Norte deja a un hombre con múltiples lesiones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una persona resultó con diversas lesiones y una fractura luego de ser agredida en la colonia Valle del Norte de Piedras Negras, situación que ya es investigada por la Fiscalía General del Estado.

El delegado de la Fiscalía de la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos cuando el afectado arribó lesionado a la vivienda de un conocido. Posteriormente, fue auxiliado y trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

La víctima fue identificada como Vicente Efraín, de 34 años, quien presentó heridas en diferentes partes del cuerpo y una fractura en el brazo izquierdo. Su condición fue reportada como estable por las autoridades.

Detalles confirmados

Dentro de las investigaciones se logró identificar al presunto agresor como Raúl Efraín Ayala, de 28 años, conocido con el sobrenombre de "El Bayo". Los hechos habrían ocurrido en el sector de la calle Tonalá, en la colonia Valle del Norte.

El funcionario estatal señaló que la carpeta de investigación continúa en integración y que se trabaja en la recopilación de pruebas para proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable de la agresión.