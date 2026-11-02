Caen dos presuntos sicarios en Piedras Negras; Operaban para grupo criminal

PIEDRAS NEGRAS. - Dos presuntos integrantes de una organización criminal que opera en Tamaulipas fueron detenidos en Piedras Negras, donde habrían permanecido varios días realizando labores de inteligencia para identificar puntos de venta de narcóticos e instalaciones de interés para el grupo delictivo.

Las capturas fueron resultado de investigaciones y trabajos de inteligencia encabezados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía de Acción y Reacción (PAR), en coordinación con fuerzas federales, entre ellas el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que se trata de dos hombres detenidos en intervenciones distintas: una realizada la semana pasada y otra durante el transcurso de esta semana.

Los sospechosos fueron identificados como Maynor José N., de 37 años, originario de Chiapas, y Luis Ángel N., de 23, procedente de Veracruz. De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían llegado a Coahuila por instrucciones de una organización delictiva asentada en Tamaulipas.

Una de las detenciones ocurrió en el cruce de las calles Cúculo y Arándano, en la colonia Valle de las Flores, donde fue asegurado Maynor José N. por su probable participación en delitos contra las funciones de seguridad y justicia, así como posesión de narcóticos.

Rodríguez Ríos explicó que los dos hombres presuntamente realizaban labores de inteligencia en la localidad y que, aunque no portaban armas, fueron detectados mediante el intercambio de información y las acciones de vigilancia de las corporaciones.

Tras su captura, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y posteriormente ante la autoridad judicial. Actualmente permanecen en prisión preventiva, mientras se desarrollan los procesos penales correspondientes.

El funcionario no descartó que las indagatorias permitan identificar a más involucrados y deriven en nuevos cateos y otras técnicas de investigación para fortalecer las carpetas.

Advirtió que no es la primera ocasión en que se detecta la presencia de personas provenientes de otras entidades, presuntamente enviadas por organizaciones criminales para intentar establecer actividades delictivas en Coahuila.

Entre los lugares de procedencia identificados en otros casos mencionó Tamaulipas, Nuevo León y entidades del sureste mexicano, como Chiapas, Veracruz e incluso Yucatán.

Consideró que estas personas podrían llegar con la percepción equivocada de que las condiciones de seguridad en Coahuila son similares a las de otras entidades y que, por ello, podrían desarrollar actividades criminales sin ser detectadas.

Finalmente, destacó que existe coordinación permanente entre las corporaciones de los tres niveles de Gobierno, bajo la instrucción del fiscal general, Federico Fernández Montañez, para reforzar las labores de inteligencia e impedir que grupos delictivos incursionen y operen en territorio coahuilense.