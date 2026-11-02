Repuntan 80% las ventas de flores por el Día de Muertos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las ventas de flores registraron un incremento de alrededor del 80 por ciento con motivo del Día de Muertos, luego de varias semanas de baja actividad comercial, de acuerdo con vendedores del sector.

Aumento en la demanda de flores

Tony Ramírez, comerciante de Galería Flores, señaló que el repunte comenzó desde el sábado 31 de octubre y se mantuvo durante el domingo 1 de noviembre, mientras que este lunes continuaba la afluencia de compradores que buscan llevar ofrendas a los panteones.

Explicó que entre los productos más solicitados se encuentran el cempasúchil, la flor de mano de león y las gladiolas, además de arreglos de rosas, coronas naturales y artificiales, así como cruces florales.

El comerciante estimó que las ventas aumentaron cerca de un 80 por ciento en comparación con las semanas anteriores, cuando la actividad disminuyó considerablemente, particularmente durante el periodo de regreso a clases.

Variedad de productos ofrecidos

Indicó que los comerciantes esperaban la celebración del Día de Muertos para recuperar parte de las ventas perdidas y reconoció que la respuesta de los compradores durante el fin de semana fue favorable.

En cuanto a los precios, detalló que los ramos de cempasúchil se ofrecieron desde los 50 pesos, mientras que los arreglos florales tienen costos variables, de acuerdo con su tamaño y características.