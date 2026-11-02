Honran a sus muertos en familia: tradición reúne a generaciones

Cientos de nigropetenses acudieron este 2 de noviembre a los panteones de la ciudad para visitar a sus seres queridos, en una jornada marcada por la convivencia familiar y el recuerdo de quienes fallecieron.

Familias completas, desde adultos mayores hasta niños y adolescentes, se dieron cita en los camposantos para limpiar, pintar y adornar las tumbas, además de dedicar un momento a recordar a sus familiares, como parte de una tradición que se mantiene de generación en generación.

La tradición de visitar a los seres queridos

Entre los visitantes destacó la familia Guerrero González, que año con año acude al panteón municipal de Buena Vista para visitar las tumbas de siete integrantes de su familia: los abuelos y cinco de sus hijos, quienes descansan en el mismo espacio.

Los familiares señalaron que esta costumbre comenzó desde que eran pequeños, cuando acompañaban a sus abuelos al cementerio, y que con el paso de las décadas se ha convertido en una tradición que mantienen vigente.

Transmitiendo el recuerdo a las nuevas generaciones

"Desde que estábamos chiquitos veníamos con ellos", compartieron al recordar que llevan más de 60 años realizando esta visita familiar. La reunión representa una oportunidad para mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos y transmitir a las nuevas generaciones la costumbre de acudir al panteón cada Día de Muertos.