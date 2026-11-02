Llevan fe y servicio comunitario a panteones de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con labores de limpieza, oraciones, cantos y mensajes de esperanza, integrantes del Club Lobos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día realizaron una jornada de servicio comunitario en los panteones de Piedras Negras, donde aprovecharon la visita de las familias durante el Día de Muertos para compartir sus creencias religiosas y brindar apoyo sin costo.

Hillary Hernández, integrante del grupo, explicó que la actividad tiene como propósito acercarse a las personas, ayudarlas en sus necesidades y compartir un mensaje de fe relacionado con la muerte y la esperanza de volver a encontrarse con sus seres queridos.

Aclaró que el acercamiento se realiza con respeto a las distintas formas de pensar y sin intención de ofender a quienes profesan otras creencias, sino de compartir un mensaje y dejar una reflexión entre quienes visitan los cementerios.

Como parte de la jornada, los jóvenes saludan a los visitantes, ayudan a limpiar las tumbas, realizan oraciones y cantan con las familias. También aprovechan el encuentro para dar a conocer las actividades del club e invitar a niños y adolescentes a integrarse.

Actividades del Club Lobos

Hernández explicó que el Club Lobos está dividido en tres secciones: Aventureros, para niños de 4 a 9 años; Conquistadores, para menores de 10 a 15 años; y Guías Mayores, a partir de los 16 años.

Además de las jornadas en los panteones, el grupo participa en otras actividades altruistas, entre ellas la próxima Operación Emmanuel, mediante la cual buscan acercarse a niños de sectores vulnerables durante la temporada navideña para organizar convivencias, juegos y entrega de obsequios.

Invitación a la Comunidad

La representante invitó a las familias interesadas en incorporar a sus hijos al club a acudir a sus instalaciones, ubicadas en Mayo número 506, en la colonia Buena Vista.

Las reuniones se realizan los domingos a las 10:00 de la mañana para las secciones infantiles y juveniles, mientras que los integrantes de 16 años en adelante se reúnen a las 8:00 horas.

Entre las actividades que desarrollan se encuentran campamentos, cocina al aire libre y ejercicios de supervivencia, además de acciones de servicio comunitario orientadas a fomentar valores y habilidades para la vida.