Cuestiona INDEX tope a Modalidad 40; advierte impacto en el retiro

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Los cambios restrictivos a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) generan incertidumbre sobre los planes de retiro de miles de trabajadores, consideró Alejandro Ruiz Rueda, presidente del Grupo de la Industria de Exportación (INDEX Coahuila Norte), quien advirtió que las modificaciones podrían afectar las expectativas de quienes buscan mejorar su pensión.

El dirigente empresarial señaló que la medida tiene un impacto generalizado, debido a que numerosos trabajadores del sector formal contemplaban la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, como una alternativa para incrementar su pensión y alcanzar una mayor estabilidad económica durante la vejez.

Impacto de las modificaciones en la Modalidad 40

La preocupación surge a raíz de las modificaciones a las disposiciones que regulan este esquema, mediante las cuales se establecen restricciones al salario base de cotización para quienes buscan incorporarse a esta modalidad.

Anteriormente, los trabajadores podían elegir un salario de cotización de hasta 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que permitía incrementar el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, un factor determinante para el cálculo de las pensiones bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Con las nuevas disposiciones, se establecen límites para las cotizaciones de los nuevos asegurados, vinculados al último salario registrado ante un patrón y al valor de una UMA, lo que ha generado cuestionamientos sobre sus alcances y posibles repercusiones.

Ruiz Rueda destacó que la Modalidad 40 se había convertido en una alternativa ampliamente conocida y utilizada por la población para mejorar sus condiciones de retiro. "Era algo que es muy escuchado y que la ciudadanía utiliza para poder asegurar un poquito más y claramente va a tener una afectación", expresó.

Las modificaciones también han generado controversia entre especialistas en seguridad social y legisladores, quienes han cuestionado su legalidad y constitucionalidad al considerar que un acuerdo administrativo no debería restringir derechos establecidos en la Ley del Seguro Social.

Postura de las autoridades federales

En contraste, la postura de las autoridades federales sostiene que los ajustes buscan combatir posibles simulaciones laborales y preservar la viabilidad financiera del sistema de pensiones.

Pese a la incertidumbre que estos cambios pueden generar entre los trabajadores próximos al retiro, el presidente de INDEX Coahuila Norte descartó que las empresas formalmente establecidas del sector exportador anticipen una salida de personal hacia la informalidad.

Afirmó que las prestaciones de ley, la seguridad social y la estabilidad económica que ofrecen las empresas formales continúan siendo factores importantes para los trabajadores, por lo que no consideran que las modificaciones a la Modalidad 40 representen un incentivo suficiente para abandonar el empleo formal.