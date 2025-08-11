Pleito entre hermanas deja un lesionada y un detenido en colonia Periodistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Lo que inició como una discusión familiar derivó en un violento ataque la noche del sábado en la colonia Periodistas, dejando a una mujer con múltiples heridas y a su propia hermana detenida.

El incidente se registró en la calle López, donde, de acuerdo con los reportes, un conflicto relacionado con una expareja provocó que Esther N., de 35 años, agrediera con un arma blanca a Rosa María N., de 38.

La víctima sufrió una lesión en el abdomen, otra en el tórax y dos más en un brazo. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle atención y trasladarla al Hospital General de Zona 11 del IMSS, donde se reporta estable.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a la presunta responsable, mientras la Agencia de Investigación Criminal inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.