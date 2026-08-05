Policía municipal es consignado por presunta violencia familiar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar en contra de un elemento activo de la Policía Municipal de Piedras Negras, quien fue consignado luego de ser señalado por presuntamente agredir físicamente a su esposa dentro de un restaurante de comida rápida.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y el par vial Román Cepeda, en la colonia San Luis. De acuerdo con los primeros reportes, empleados del negocio solicitaron apoyo al sistema de emergencias al percatarse de una discusión de pareja que presuntamente derivó en una agresión física.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Testigos indicaron que Jorge Eduardo "N", de 36 años, se encontraba acompañado de su esposa cuando comenzaron a discutir. Minutos después, presuntamente golpeó en repetidas ocasiones a la mujer, situación que motivó la intervención de las corporaciones de seguridad.

Al arribar al lugar, los agentes controlaron la situación y aseguraron al presunto responsable, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público. Se informó que el policía se encontraba en su día de descanso al momento del incidente.

Acciones de la autoridad

La víctima acudió al Centro de Empoderamiento para las Mujeres, donde presentó formalmente la denuncia, lo que permitió a la autoridad ministerial iniciar el procedimiento correspondiente y continuar con la integración de la investigación.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que la denuncia ya fue recibida y que el elemento municipal fue consignado por el delito de violencia familiar.

Precisó que el Ministerio Público solicitará una medida cautelar que garantice la comparecencia del imputado a las siguientes audiencias y, al tratarse de un servidor público, buscará que las restricciones también privilegien la protección de la víctima durante el desarrollo del proceso penal.

Detalles confirmados

Como parte de las diligencias, la Fiscalía recabará declaraciones, dictámenes médicos y periciales, además de otros elementos de prueba que permitan determinar la situación jurídica del imputado dentro de los plazos establecidos por la ley.