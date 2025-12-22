Todo lo que pasó: Denuncian abuso policial contra adulto mayor en colonia Ramón Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de la tercera edad terminó policontundido luego de que elementos de la Policía Municipal ingresaran sin autorización a su domicilio, ubicado en la colonia Ramón Bravo, en un hecho que ya es investigado por las autoridades municipales.

El incidente ocurrió en una vivienda de la calle Castaños donde, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales, una oficial de Seguridad Pública Municipal entró sin orden judicial e intentó detener a don José Guadalupe Flores Caldera, de 65 años. La acción derivó en un forcejeo que culminó con el adulto mayor en el suelo, presentando golpes y rasguños visibles.

Mayra Flores Montañez, hija del afectado, señaló que su padre sufrió lesiones en el pecho, brazos y espalda, además de daños materiales en la vivienda, entre ellos una televisión que fue derribada durante la intervención policial. Indicó que el ingreso al domicilio se justificó bajo el argumento de una presunta conducta sospechosa.

Según su testimonio, momentos antes don José circulaba en su motocicleta cuando una patrulla le marcó el alto; al intentar detenerse, la unidad estuvo a punto de impactarlo y los oficiales comenzaron a insultarlo, por lo que decidió avanzar hasta su casa, ubicada a pocos metros, para pedir auxilio.

Una vez dentro del domicilio, los policías ingresaron tras él, aprovechando que la puerta se encontraba abierta, y al intentar someterlo lo jalonearon y lo derribaron en la sala mientras intentaban retirarle el suéter.

La familia destacó que el adulto mayor padece problemas cardíacos y no consume alcohol, situación que fue confirmada tras una prueba de alcoholemia que arrojó resultado negativo, lo que derivó en que los oficiales se retiraran del lugar.

No obstante, denunciaron que la motocicleta de don José fue dañada y asegurada sin motivo aparente, por lo que interpondrán una denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza.

Finalmente, el alcalde del municipio reconoció que los elementos policiacos incurrieron en una falta al ingresar al domicilio sin autorización, y aseguró que se revisarán las grabaciones de las cámaras corporales y se aplicarán las sanciones correspondientes.