Vinculan a proceso a cuatro presuntos halcones en la región norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Cuatro presuntos halcones detenidos en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León fueron vinculados a proceso e internados en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones en su contra.

Las detenciones se derivaron de operativos de seguridad, luego de que los implicados fueran detectados tomándose fotografías mientras portaban armas en el arco de seguridad del municipio de Hidalgo. Posteriormente, fueron asegurados por las autoridades.

De los siete detenidos inicialmente, únicamente cuatro fueron judicializados por los delitos de asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad agravada, posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro, así como delitos contra las funciones de seguridad y justicia.

El juez de control determinó que existían elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada. La próxima audiencia fue fijada dentro de dos meses, plazo otorgado para el cierre de la carpeta de investigación.