Aseguran a propietario de vivienda cateada en Los Espejos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre fue detenido tras las investigaciones derivadas de un cateo realizado recientemente en una vivienda de la colonia Los Espejos, en el municipio de Piedras Negras.

Se trata de Ricardo N., quien fue asegurado por su presunta responsabilidad en el delito de violencia contra las funciones de seguridad. El individuo quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, autoridad que deberá resolver su situación legal en un plazo no mayor a 48 horas.

Detalles del cateo realizado

El cateo que dio origen a estas acciones fue ejecutado días atrás por agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes localizaron en el inmueble un arma de fuego tipo escopeta, un vehículo, así como sustancias ilícitas, entre ellas cristal y marihuana.

Continuación de las indagatorias

Tras continuar con las indagatorias, las autoridades lograron detener al propietario del domicilio intervenido, manteniéndose abierta la carpeta de investigación correspondiente para determinar posibles responsabilidades adicionales.