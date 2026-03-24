Investigan presunto abuso policial tras hospitalización de joven en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un joven de 20 años, identificado como Sergio Iván Calzada, permanece hospitalizado tras presentar lesiones que presuntamente le fueron ocasionadas por elementos de la Policía Municipal, luego de haber sido detenido el pasado fin de semana.

El caso salió a la luz luego de que el afectado ingresara al Hospital Salvador Chavarría, situación que activó la intervención de autoridades ministeriales, quienes iniciaron las primeras diligencias mediante la elaboración de un informe policial por parte de la Agencia de Investigación Criminal.

Detalles confirmados

Según la información recabada, agentes investigadores se entrevistaron con un familiar directo, quien refirió que el joven había sido detenido por su presunta participación en una riña, pero que posteriormente resultó golpeado, señalando como posibles responsables a elementos de Seguridad Pública.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que ya se cuenta con un informe inicial; sin embargo, precisó que es indispensable la denuncia formal del afectado para avanzar en la integración de la carpeta de investigación.

Acciones de la autoridad

Agregó que el médico legista será el encargado de evaluar y certificar las lesiones, lo que permitirá establecer la mecánica de los hechos y contribuir a la identificación de quienes pudieran resultar responsables.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el caso abierto y en espera de la declaración del joven, la cual será clave para el desarrollo de las investigaciones.