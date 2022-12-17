Prepara la CNOP nuevos proyectos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Delegado Regional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la Región Norte, Raúl Vela, señaló que hay comunicación con los 600 agremiados, con miras a preparar nuevos proyectos.

Cabe destacar que, recientemente, Juan Olvera Velázquez fue nombrado delegado municipal de este organismo por lo que trabajo en equipo, hacer sinergia para trabajar por los agremiados sigue siendo prioridad, se mantiene estrecha comunicación con los representantes de los municipios de Acuña, Jiménez, Guerrero e Hidalgo.

“CNOP es una fuerza importante por lo que se están reorganizando para empezar el próximo año con los dirigentes municipales.” señalo Raúl Vela.