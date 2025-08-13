Aumentan quejas contra Policía Municipal; persiste opacidad en sanciones

Piedras Negras, Coah. – El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, reconoció que en la presente administración se ha disparado el número de quejas ante Derechos Humanos por presuntos abusos de elementos de la Policía Municipal, sin que hasta ahora exista un informe público sobre cuántas han sido acreditadas o sancionadas.

Las denuncias se acumulan tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en el órgano interno de control y la Contraloría de Seguridad Pública, mientras varios expedientes permanecen sin resolver.

Aguilar defendió el uso de cámaras de solapa en los uniformes, asegurando que permiten revisar el actuar de los oficiales y corregir “malos entendidos”. Sin embargo, el caso más polémico, el allanamiento a la oficina del notario Raúl Tamez, ocurrido en mayo pasado, sigue sin transparentar el video que podría esclarecer los hechos.

Aunque el funcionario presumió que en algunos casos se han devuelto infracciones al acreditarse abusos, evitó precisar cuántos policías han sido sancionados. “Al finalizar el año podríamos ya hablar de las quejas que sí se han acreditado y de las posibles recomendaciones”, dijo, dejando en suspenso la rendición de cuentas.