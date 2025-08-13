Refuerzan centros de salud con 43 nuevos pasantes en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Tras la salida de 36 pasantes de medicina, enfermería, nutrición y odontología que concluyeron su servicio social la semana pasada, la Jurisdicción Sanitaria recibió a un nuevo contingente de 43 futuros profesionistas que, durante un año, apoyarán en la atención y fortalecimiento de programas de salud.

El doctor Jesús Manuel Chavarría Guerrero, coordinador jurisdiccional de Atención Médica, informó que los recién llegados recibieron una capacitación de una semana para familiarizarse con los programas, formatos y plataformas que deberán dominar en su labor.

El grupo está integrado por seis médicos, cinco dentistas, seis nutriólogos y alrededor de 26 pasantes de enfermería, una cifra muy similar a la del personal que concluyó su servicio el pasado 1 de agosto.

Chavarría señaló que los pasantes ya fueron distribuidos entre los centros de salud y distintas áreas administrativas de la Secretaría de Salud estatal, reforzando la atención médica y el cumplimiento de programas prioritarios.