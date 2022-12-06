Presentará Pepe Díaz informe de gobierno

ALLENDE, COAH. - El alcalde Pepe Díaz Gutiérrez rendirá su primer informe de gobierno el próximo martes 13 de diciembre en el salón Caballeros de Colón, mostrando todos los avances que se han realizado en este 2022.

“Están todos invitados a este informe público que se realizará en punto de las 6 de la tarde, estoy contento por los resultados que hemos tenido en los principales ejes de mi gobierno, pero estamos conscientes que aún hay mucho por realizar”, declaró el alcalde.

Indicó que se tuvo un avance significativo en el principal problema que ha tenido el municipio de Allende, el cual es la distribución de una buena cantidad y calidad de agua, beneficiando a todos los ciudadanos de los diferentes sectores.

“Estoy seguro que este 2023 próximo nos irá el doble o triplemente mejor, agradezco mucho a la ciudadanía por darme su compresión y su apoyo a mí y a toda esta administración, estamos seguros que les pagaremos esa confianza que nos han depositado”, finalizó.