Sentencian a nigropetense a 15 años de prisión por tráfico de armas hacia México

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un ciudadano mexicano originario de Piedras Negras fue sentenciado a 180 meses de prisión, equivalentes a 15 años, por conspiración para traficar armas de fuego hacia México, informó la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas.

La sentencia fue dictada en una corte federal en Del Río contra José de la Cruz Cardoza, de 52 años de edad, quien fue detenido el 12 de julio de 2025 durante una inspección de salida en el puerto de entrada de Eagle Pass.

De acuerdo con documentos judiciales, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza realizaron una revisión al vehículo del acusado y localizaron ocho pistolas y 19 cargadores ocultos en la unidad.

Durante la investigación, De la Cruz Cardoza declaró que recibiría entre 150 y 200 dólares por cada arma de fuego que lograra contrabandear hacia México. Asimismo, reconoció que ya había participado en el tráfico de armas en al menos 10 o 12 ocasiones anteriores.

El acusado se declaró culpable en septiembre pasado de un cargo de conspiración para traficar armas de fuego.

Detalles de la investigación

Como parte de la investigación, el 16 de julio de 2025 agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), junto con el Departamento de Policía de San Antonio y personal de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE, ejecutaron una orden de cateo en la residencia de un presunto cómplice identificado como Raymundo Hernández-Nino, en San Antonio.

En ese lugar fueron aseguradas 24 armas de fuego, entre ellas pistolas, rifles tipo AR-15 y una escopeta, además de más de cuatro mil cartuchos de munición y equipo de protección balística.

De acuerdo con la ATF, las armas, municiones y accesorios estaban destinados a un cártel de drogas mexicano.

Coacusados en el caso

En el mismo caso, el coacusado Francisco Cardoza Jr. se declaró culpable en octubre de un cargo de conspiración para tráfico de armas y está programado para ser sentenciado el próximo 23 de abril. Edgar Josue Montelongo Loera también se declaró culpable del mismo delito el 23 de febrero y se encuentra en espera de audiencia de sentencia.

Asimismo, Raymundo Hernández-Nino y Kenia Lizbeth Montelongo se declararon culpables el 26 de febrero de dos cargos cada uno y permanecen a la espera de que se determine su condena.

La investigación fue realizada por agentes de la ATF y de ICE, con apoyo de autoridades estatales y locales.